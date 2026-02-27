Oltre 30 opere di Troubetzkoy dal Museo del Paesaggio di Verbania alla Gam di Milano
Dal 27 febbraio al 28 giugno, la Galleria d'Arte Moderna di Milano ospita la mostra intitolata
Troubetzkoy alla GAM di Milano: il principe scultore che immortalò Tolstoj, D’Annunzio e le star di HollywoodPaul Troubetzkoy torna a Milano centosessant’anni dopo la nascita, con una retrospettiva che la Galleria d’Arte Moderna dedica a uno degli artisti...
Un successo la mostra di Troubetzkoy a Parigi. Nuovi orari al Museo del Paesaggio di Verbania
