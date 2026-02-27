Nel territorio di Castrocaro Terme e Terra del Sole si stanno effettuando interventi di potatura su numerosi alberi pubblici. La cifra destinata a questa operazione supera i 200mila euro, evidenziando l’impegno dell’amministrazione nel mantenere e valorizzare il patrimonio verde locale. Le operazioni interessano diverse zone delle cittadine, coinvolgendo operatori specializzati e tecnici del settore.

È tempo di potature nel territorio comunale di Castrocaro Terme e Terra del Sole, cittadine che conservano un importante patrimonio arboreo pubblico. Sono ben 353 soltanto gli alberi che rendono maestoso l’asse viario principale tra via Matteotti, all’ingresso della città termale, e viale Marconi fino alle mura medicee. "Un vanto e una ricchezza ma anche un impegno – spiega il sindaco Francesco Billi –. Fin da inizio mandato l’Amministrazione comunale ha avviato una pianificazione delle potature, iniziate nel 2023 da via Cesare Battisti, via Ladino, via Piave, via Nenni, dai bagolari accanto alla chiesa di Terra del Sole e altre strade, fino agli ultimi interventi di inizio 2026 che hanno riguardato via Fratta, via Conti, via delle Sorgenti e via Savelli, dove da molti anni non venivano effettuate potature". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Oltre 200mila euro per potare gli alberi

