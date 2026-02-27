Olimpiadi a 130 km h Lorenzo Bilotti racconta le emozioni di Milano-Cortina Con campioni così gli sport di nicchia crescono

Lorenzo Bilotti ha condiviso le sue emozioni durante la staffetta Milano-Cortina, dove ha gareggiato a 130 kmh. Racconta di essere stato sostenuto da famiglia, amici e tutta la regione, con il pubblico italiano che tifava da casa. Bilotti sottolinea come la partecipazione di campioni di alto livello possa contribuire alla crescita di sport meno popolari.

“Una gara emozionante - sottolinea l’assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni - motivo di orgoglio per tutta l’Emilia-Romagna" Mamma, papà, fidanzata, amici, parenti, vicini di casa di ieri e di oggi, compagni, tecnici, tifosi, tutta la tua regione e tutta Italia che ti guarda, e tifa per te. Poi ci sei tu, in mondovisione alla gara delle gare, con solo quella occasione, e devi metterci meno degli altri per coglierla, senza sbagliare niente, andando senza freni a 130 chilometri orari, con tutto il mondo intorno. È praticamente perfetto, ma 25 centesimi in più, che nella vita non sono niente, qui alle Olimpiadi possono fare la differenza. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: Emozioni, sport e dietro le quinte raccontati attraverso gli scatti dei fotografi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026

Pizza con le uova, la colazione dei campioni alle Olimpiadi di Milano-CortinaDalle spille ai peluche, i Giochi di Milano-Cortina stanno creando un trend dopo l'altro: l'ultimo, la colazione a base di pizza con le uova.

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Discussioni sull' argomento Klaebo storico! 6° oro in un'edizione e tripletta norvegese: rivivi la premiazione; Brignone preoccupa i tifosi: Dopo le Olimpiadi parecchi problemi, se continua così...; A rotta di collo sul ghiaccio: c'è anche un po' di Mondovì nell'impresa sfiorata dagli azzurri alle Olimpiadi; Strade, ferrovie, città, energia: come le Olimpiadi cambiano l'Italia.

Olimpiadi a 130 km/h, Lorenzo Bilotti racconta le emozioni di Milano-Cortina. Con campioni così gli sport di nicchia cresconoUna gara emozionante - sottolinea l’assessora regionale allo Sport, Roberta Frisoni - motivo di orgoglio per tutta l’Emilia-Romagna ... ravennatoday.it

Bob, Lorenzo Bilotti rivive la sua terza Olimpiade e prepara l’addio - facebook.com facebook

La sedicesima e ultima giornata di @milanocortina26 ha dato all’Italia il quinto posto nel bob a 4 maschile composto da Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini e Robert Mircea e il sedicesimo posto di Anna Comarella nello sci di fondo 50km fem x.com