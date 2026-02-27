Olimpia superata ' Hapoel in una partita intensa

Nella sfida tra Olimpia e Hapoel Tel Aviv si è vissuta una partita intensa, con un ritmo che ha coinvolto entrambe le squadre. La gara ha mostrato subito un divario tra i due team, anche se i giocatori hanno dato battaglia fino alla fine. La partita si è conclusa con una vittoria che ha confermato alcune tendenze emerse durante l'incontro.

La sfida tra Olimpia Milano e Hapoel Tel Aviv esprime una dinamica europea in cui il divario tra le due squadre emerge subito, nonostante una chiusura della partita molto incerta. Dopo la vittoria conseguita in Coppa Italia, Milano è apparsa meno incisiva rispetto alle attese, pagando dazio in una serata in cui l’avversario ha saputo imporre ritmo e continuità. La partita ha evidenziato difficoltà iniziali per l’Olimpia, incapace di impostare il proprio metro di gioco fin dalle battute iniziali. L’Hapoel Tel Aviv ha sfruttato il momento per prendere controllo della palla e del punteggio, con Milano che ha faticato a ricucire lo svantaggio. Nel corso della ripresa la reazione milanese ha reso la sfida molto aperta, ma il margine registrato al traguardo ha mantenuto una certa cautela sull’esito finale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Olimpia superata 'Hapoel in una partita intensa Leggi anche: LIVE Hapoel Tel Aviv-Olimpia Milano 81-74, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ultimi cinque minuti della partita LIVE Olimpia Milano-Virtus Bologna 43-45, Serie A basket 2026 in DIRETTA: partita ancora intensa nella ripresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 46-45 Bomba di LeDay! Contro-parziale di 8-0 dei padroni di casa, time-out immediato di Dusko Ivanovic. Temi più discussi: Pallacanestro Eurolega – L’Olimpia sbatte a Tel Aviv contro l’Hapoel: sconfitta pesante; Olimpia battuta in Israele, Poeta spiega quando è girata l’inerzia; L’Olimpia lotta ma si inchina all’Hapoel Tel Aviv | play-in sempre più in bilico. Eurolega, play-in ancora lontani. Stop Olimpia: l’Hapoel torna bigDopo la vittoria della Coppa Italia non riparte con il piede giusto l’avventura europea dell’ Olimpia Milano: in Israele, a distanza di 3 anni dall’ultima volta, esce battuta dal campo dell’ Hapoel Te ... ilgiorno.it Olimpia battuta in Israele, Poeta spiega quando è girata l’inerziaL’Olimpia Milano ha subito contro l’Hapoel Tel Aviv la sua 14esima sconfitta in Eurolega. La squadra meneghina ha ceduto 92-86, e resta ferma al dodicesimo posto in classifica: i play-in si allontanan ... sportal.it Inizia con una sconfitta la seconda fase del Campionato Allievi Under 17 per l’U.S. Latiano, superata dall’Olimpia Carovigno con il punteggio di 1–2. Tutte le reti arrivano nella prima frazione di gioco, in un avvio di gara che ha visto gli ospiti sfruttare al meg - facebook.com facebook #Basket La Coppa Italia torna a Milano: l'Olimpia supera Tortona 85-77 x.com