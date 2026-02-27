Olimpia così non va! Ko contro l' Hapoel | guarda gli highlights
L'Olimpia subisce una sconfitta importante contro l'Hapoel, con il punteggio di 92-89, complicando la corsa ai play-in in Eurolega. La squadra fatica a trovare continuità e perde terreno in una partita che avrebbe potuto essere decisiva per il proseguo della stagione. I momenti salienti della sfida mostrano le difficoltà affrontate in campo.
I play-in si allontano per Milano: la sconfitta per 92-89 contro l'Hapoel pesa nella corsa per restare competitivi in Eurolega. Il migliore dei ragazzi di Poeta è ancora una volta Leday, che si mette in mostra con 22 punti personali. Pesano anche le assenze di Tonut, Flaccadori e Mannion, concessi alla Nazionale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
OLIMPIA: COSÌ POETA «La partita è girata a metà terzo quarto, abbiamo sbagliato tanti tiri buoni e loro ne hanno segnati alcuni difficili. Non sono ovviamente contento per la sconfitta, ma ho visto buone cose», dice il coach.