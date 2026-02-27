Olgiate Comasco a 81 anni chiama i carabinieri veri e sventa la truffa

Una pensionata di 81 anni di Olgiate Comasco ha chiamato i carabinieri prima di consegnare i soldi, riuscendo così a evitare di cadere in una truffa. La donna ha deciso di verificare personalmente l’emergenza prima di procedere, impedendo che si concretizzasse l’inganno. L’episodio si è verificato il 27 febbraio 2026, e la pensionata ha impedito che la truffa avesse successo.

Olgiate Comasco, 27 febbraio 2026 – Prima di consegnare i soldi, la pensionata ha voluto verificare che quella situazione si emergenza esistesse davvero, Riuscendo così a sventare la truffa di cui sarebbe stata vittima. La donna, 81 anni di Olgiate Comasco, ieri è stata presa di mira da un falso carabiniere, in particolare del Comando di Varese. Cerca di truffare una pensionata, ma lei reagisce e lo mette in fuga: 33enne arrestato Il tentativo Dopo essersi qualificato, ha tentato di raggirarla raccontandole che era coinvolto in una situazione d'emergenza, a causa di problemi legati alla targa dell'auto del marito, dal quale era rimasta vedova.