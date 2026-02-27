offerte e minacce il dialogo tra usa e iran per ora va avanti

Le tensioni tra gli Stati Uniti e l'Iran continuano a essere al centro dell'attenzione, con scambi di messaggi che oscillano tra proposte e avvertimenti. La capitale svizzera si conferma come punto di incontro per negoziati che coinvolgono le parti, anche se le posizioni restano distanti. La situazione resta sotto stretta osservazione da parte degli analisti e degli osservatori internazionali.

Golfo L’incontro di ieri a Ginevra è stato «il più serio», dice Teheran. Washington non si esprime, il petrolio sì: il prezzo cala. Nuovo tavolo lunedì a Vienna Ieri Ginevra è tornata sotto i riflettori come centro nevralgico della geopolitica internazionale. Un ultimo tentativo diplomatico tra Stati uniti e Repubblica Islamica per evitare quella che molti osservatori definiscono una potenziale escalation militare senza precedenti. Alla fine dei colloqui il ministro degli esteri dell’Oman, Badr Albusaidi, che svolge il ruolo di mediatore, ha scritto: «Riprenderemo presto dopo consultazioni nelle rispettive capitali. Le discussioni a livello tecnico avranno luogo la prossima settimana a Vienna». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Iran-USA: Dialogo sul nucleare tra minacce e aperture, la diplomazia a un bivio.Iran e Stati Uniti: Progressi nei Negoziati Nucleari, ma Restano Molte Sfide Ginevra – Si registrano progressi, seppur cauti, nel secondo round di...

Iran: tra apertura al dialogo e lotta alle minacce straniere, l’ora più dura di PezeshkianHa parlato con volto teso e toni battaglieri ieri Masoud Pezeshkian, presidente di un Iran in cui continuano a divampare le proteste scoppiate a fine...

Trump minaccia l'Iran: una potente armata si sta avvicinando

