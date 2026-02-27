L’Odontoiatria organizzata sta vivendo una fase di crescita, con il Consorzio Italiano Qualità Odontoiatrica che rafforza il suo ruolo come rete di studi indipendenti di alta qualità. Nel frattempo, si registra un aumento della spesa media dei pazienti presso queste strutture, in un momento di cambiamenti profondi nel settore odontoiatrico.

Il Consorzio Italiano Qualità Odontoiatrica (CIQO), rete nazionale che aggrega studi odontoiatrici indipendenti ad alto profilo, rafforza il proprio posizionamento in una fase di trasformazione strutturale del mercato. L’ultima rilevazione di Key-Stone evidenzia un aumento delle preferenze dei pazienti verso le strutture odontoiatriche organizzate, accompagnato da una crescita della spesa media pari al +4,5% negli ultimi due anni. Il dato conferma una dinamica ormai consolidata, la domanda si orienta verso centri strutturati, multidisciplinari e tecnologicamente avanzati, capaci di offrire percorsi completi e continuità clinica. L’odontoiatria italiana sta attraversando una fase di maturazione industriale, nella quale organizzazione, governance e solidità gestionale assumono un peso crescente nelle scelte del paziente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Odontoiatria organizzata in crescita, CIQO consolida il modello degli studi di qualità mentre aumenta la spesa media dei pazienti

Addio prof Bechelloni. Decano di sociologia e degli studi sui mediaÈ morto all’età di 88 anni Giovanni Bechelloni, professore emerito di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università di Firenze.

Olimpiadi: Sea, Iulm e Università degli Studi lanciano il progetto MXP Media LabSea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Linate, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina...

L’Odontoiatria corporativa vale oltre i 12 miliardiReti organizzate, produttività e cambiamento generazionale nella percezione dei pazienti: la fotografia Key-Stone sulle DSO europee e le peculiarità italiane ... odontoiatria33.it

Gestionale studio dentistico: come i software stanno rivoluzionando l’organizzazione delle cliniche odontoiatricheNel mondo odontoiatrico contemporaneo, la tecnologia non è più un elemento accessorio, ma un pilastro fondamentale per l’efficienza e la crescita. In ... sciscianonotizie.it