In Italia, le regioni meridionali registrano i tassi di obesità più alti, mentre nel Nord si trovano la maggior parte dei centri specializzati per il trattamento di questa condizione. Questa distribuzione evidenzia una differenza tra diffusione dei problemi di salute e disponibilità di strutture terapeutiche, con alcune aree che presentano una discrepanza tra bisogno e offerta.

In Italia i tassi di obesità più elevati si concentrano nelle regioni meridionali, ma è il Nord a ospitare il maggior numero di centri di cura. A ridosso del World obesity day, che si celebra il 4 marzo, la Società italiana dell’obesità (Sio) presenta la ‘ mappa delle disuguaglianze ’ nell’accesso alle cure. La geografia dei centri . Dei 160 centri operativi, infatti, il 52% si trova al Nord, il 1 8% nel Centro Italia e appena il 30% al Sud, perlopiù in Sicilia, Campania e Puglia. Regioni come Calabria e Molise restano zone d’ombra nel sistema di cura nazionale. “Il Sud, dove l’obesità è un’emergenza sociale alimentata da determinanti socio-economici, soffre una carenza cronica di presidi ”, evidenzia Silvio Buscemi, presidente della Sio e ordinario di Nutrizione clinica all’Università di Palermo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Obesità, la mappa dei centri e il paradosso italiano delle cure

Giornata contro l’obesità, l’allarme: “Accesso a cure disuguale, 52% centri al Nord”(Adnkronos) – Le Regioni italiane con il tasso di obesità più elevato sono quelle del Sud, che hanno meno strutture e soprattutto maggiori barriere...

Leggi anche: Il paradosso dei farmaci anti obesità, l’analisi del cardiologo

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Novo Nordisk crolla in Borsa: pesa il farmaco anti-obesità meno efficace del rivale Usa; Farmaco anti obesità di Novo Nordisk, picchiata in Borsa dopo la sperimentazione del semaglutide andata male; Chirurgia dell'obesità, Buccheri La Ferla confermato centro di eccellenza: Tra i migliori in Italia; Allarme obesità, a Cosenza un summit scientifico sulle nuove frontiere della cura.

Obesità, la mappa dei centri e il paradosso italiano delle cureIn Italia i tassi di obesità più elevati si concentrano nelle regioni meridionali, ma è il Nord a ospitare il maggior numero di centri di cura. A ridosso del World obesity day, che si celebra il 4 ... lapresse.it

L'obesità è più diffusa al sud, ma più della metà dei centri per curarla è al nordLa denuncia della Sio: disparità anche nei percorsi terapeutici e nell'accesso ai farmaci. In Calabria non ci sono centri specializzati ... rainews.it

Cura dell'obesità, ecco la mappa delle disuguaglianze x.com

La mappa delle disuguaglianze sanitarie rivela un Paese spaccato: il Mezzogiorno detiene il primato del sovrappeso ma soffre una carenza cronica di strutture e farmaci inaccessibili. - facebook.com facebook