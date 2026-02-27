NVIDIA esplode | +73% ricavi record storico e futuro in crescita

NVIDIA ha registrato un incremento eccezionale nei ricavi nel quarto trimestre del 20252026, con un aumento del 73%, raggiungendo livelli mai visti prima. La società ha mostrato una forte crescita rispetto alle previsioni degli esperti, confermando un trend positivo che si protrae nel tempo. Questi risultati sorprendono il mercato e aprono nuove prospettive per il futuro.

NVIDIA chiude il quarto trimestre del 20252026 con un balzo record nei ricavi, superando ampiamente le attese degli analisti. I numeri del colosso dei semiconduttori, diffusi ieri, mostrano un aumento del 73% rispetto all'anno precedente, trainato dalla divisione data center. Gli utili per azione superano le previsioni, segnando un nuovo record per l'azienda. La società guarda al futuro con ottimismo, prevedendo un ulteriore aumento dei ricavi nel trimestre in corso. Ma cosa significa questo successo per l'economia digitale globale e per l'Italia? Record su tutti i fronti: i numeri che fanno storia. Il quarto trimestre 20252026 di NVIDIA si chiude con 68,13 miliardi di dollari di ricavi, in crescita del 73% rispetto ai 39,33 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente.