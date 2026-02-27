Nuovo richiamo di 337mila Bmw | sono a rischio incendio

La Bmw ha annunciato il richiamo di oltre 337.000 veicoli in tutto il mondo, secondo l’autorità di regolamentazione dei trasporti tedesca Kba. L’azienda ha disposto il ritiro di automobili sospettate di presentare un rischio di incendio. Si tratta di un secondo richiamo in meno di un mese, coinvolgendo modelli specifici. Le case automobilistiche stanno avviando le procedure per la riparazione dei veicoli interessati.

La Bmw deve richiamare oltre 330.000 auto in tutto il mondo a causa di preoccupazioni relative al rischio di incendio: lo ha dichiarato l’autorità di regolamentazione dei trasporti tedesca Kba, ordinando un secondo richiamo in meno di un mese. Circa 337.000 auto, di cui 29.000 in Germania, appartenenti a cinque modelli diversi, sono "potenzialmente interessate» dal problema di sicurezza, che riguarda il cablaggio del cruscotto, ha affermato la Kba. All’inizio di questo mese, Bmw ha annunciato che avrebbe richiamato centinaia di migliaia di auto in tutto il mondo a causa del potenziale rischio di incendio causato dai motorini di avviamento. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nuovo richiamo di 337mila Bmw: sono a rischio incendio Bmw avvia maxi-richiamo globale: mezzo milione di auto nel mirino per rischio incendioLa casa automobilistica tedesca Bmw ha lanciato una vasta campagna di richiamo su scala mondiale che riguarda centinaia di migliaia di veicoli, a... Leggi anche: Maxi richiamo delle auto BMW per rischio incendio, problemi al motorino di avviamento per 500mila veicoli Aggiornamenti e notizie su Nuovo richiamo. Argomenti discussi: Nuovo richiamo di 337mila Bmw nel mondo, 'rischio incendio'; Bmw, nuovo richiamo di 337mila auto: Rischio incendio. Nuovo richiamo di 337mila Bmw: sono a rischio incendioCirca 337.000 auto, di cui 29.000 in Germania, appartenenti a cinque modelli diversi, sono potenzialmente interessate» dal problema di sicurezza, che riguarda il cablaggio del cruscotto ... gazzettadelsud.it