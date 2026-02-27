Un nuovo furto di gasolio si è verificato nel cantiere di via Taormina, dove i ladri sono entrati in azione durante le ore diurne. Nonostante le telecamere presenti, alcuni individui sono riusciti a prelevare carburante dalle ruspe che operano nell’area di risanamento del rione. L’episodio si aggiunge a una serie di tentativi di furto avvenuti nel cantiere.

Ancora un furto nel cantiere per il risanamento del rione Taormina. In pieno giorno, incuranti delle telecamere, ignoti hanno prelevato carburante dalle ruspe che lavorano all'interno dell'area in corso di sbaraccamento. È il terzo episodio in pochi mesi. Le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza sono state consegnate per consentire alle forze dell'ordine di indagare sul grave episodio. A denuncia l'accaduto è stato il sub commissario al Risanamento Santi Trovato. MessinaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Barchi, furto lampo in via Roma: ladri filmati in pieno giornoTopi d’appartamento in azione in pieno giorno e nel bel mezzo del centro abitato, ripresi nitidamente dalle telecamere dell’abitazione finita nel...

Ladri in pieno giorno, rubati soldi e gioielli: "Hanno ribaltato tutta la casa"È ancora emergenza furti in abitazione: l’allungarsi delle giornate non sembra aver fermato la scia di colpi.

Temi più discussi: Nuovo furto di gasolio nel cantiere di via Taormina, i ladri hanno agito in pieno giorno; Furto di carburante con le schede della Monteco, condannati l'ex operaio e il fratello; Battipaglia: la Polizia di Stato arresta quattro cittadini extracomunitari per tentato furto aggravato in un’azienda agricola; Furto nell'azienda del vicesindaco: ladri in fuga con l'auto di un dipendente.

Sestu, un altro furto di gasolio nella notte: scatta l’arrestoAncora un arresto per furto di gasolio nell'hinterland. La scorsa notte il blitz è scattato nel deposito di mezzi di trasporto di una cooperativa con sede nella zona di Sa Magangiosa. In cella è ... unionesarda.it

Furto di gasolio a Sestu: arresto convalidato, indagato scarcerato in attesa dell’udienzaAccusato di aver sottratto gasolio da un camion parcheggiato nella zona di Sa Magangiosa, un 33enne cagliaritano è comparso questa mattina davanti al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari. unionesarda.it

Verinews.it Verinews.it Canicattì, nuovo furto di auto. Rubata Lancia Y - facebook.com facebook