Ryanair ha annunciato l’introduzione di venti nuovi voli che collegano Rimini, Forlì e Parma, includendo anche il ritorno di una tratta con la Germania. La notizia ha suscitato reazioni tra le autorità locali e i rappresentanti dei lavoratori, che hanno iniziato a monitorare l’impatto di queste nuove rotte sul territorio e sull’occupazione.

Dopo l’annuncio di Ryanair con l’attivazione di 20 nuovi voli verso Rimini, Forlì e Parma (e il ritorno della rotta con la Germania), a parlare sono il Comune e i sindacati. Sul piatto l’ipotesi di una penalizzazione per il Marconi – soprattutto a livello occupazionale –, dove rimane la ‘council tax’ (l’addizionale comunale sui diritti di imbarco di circa 6,50 euro a passeggero) abolita invece negli altri scali, poiché la Regione vuol puntare su una rete integrata e anche sugli aeroporti minori. "La posizione del Comune è chiara – puntualizza la vicesindaca Emily Clancy –: Bologna era diventata una città passata dall’assorbire l’80% dei voli regionali al 94%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovi voli Ryanair, Clancy: "Marconi da tutelare"

