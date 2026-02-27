Nuovi ingressi nel registro delle DeCO

Il Registro delle Denominazioni Comunali di Origine (De.C.O.) del Comune di Lucca si arricchisce di 18 nuovi iscrizioni, portando il totale a 38. La commissione ha approvato le nuove voci durante l’ultima seduta, che si è svolta il 26 febbraio 2026. Questi aggiornamenti riflettono l’interesse nel valorizzare prodotti e tradizioni locali.

I nuovi ingressi sono: - "La storia di Lucca attraverso la fotografia" (Alessandro Tosi per Foto Alcide); azienda agricola Guido Favilla; fagiolo rosso di Lucca; Pesco Mora di Moriano Dolfi; coltivazione pesca morianese spicca; pesca mora di Moriano; fagiolo scritto o scrittino di Lucca; forno Casali, la focaccia del Casali; la "Piazzetta del libro"; libreria Pera; libreria Telesca Paolo; libreria Cinquini Stefano; ristorante Stefani; buca di Sant'Antonio; tordelli lucchesi e trippa lucchese.