L’anno accademico all’ISIA Faenza è stato ufficialmente aperto con la presentazione di un nuovo progetto che coinvolge studenti e docenti. Si tratta di ’Nuove Radici’, un percorso che unisce design, cultura e sostenibilità in una serie di eventi che si svolgeranno fino ai primi di marzo. La manifestazione mira a stimolare riflessioni e scambi tra le diverse discipline coinvolte.

Inaugurato l’anno accademico all’ ISIA Faenza, e presentato il progetto ’Nuove Radici – Design, materia, cultura e futuro sostenibile’, programma di eventi che proseguirà fino al 7 marzo. L’iniziativa si inserisce nel progetto di internazionalizzazione Creative Competencies for the social change: tradition and future of Made in Italy sviluppato in partenariato con ISIA Roma quale istituzione capofila. Il progetto esplora il ruolo del design come leva di trasformazione sociale, culturale e ambientale, mettendo in dialogo tradizione e innovazione, materia e sostenibilità, locale e globale. In programma conferenze aperte al pubblico (tutti gli incontri sono all’ISIA Faenza, ore 17. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Nuove Radici: ISIA Faenza inaugura l’A.A. 2025/26 tra design, materia e futuro sostenibileDesign come pratica culturale, materia come linguaggio, sostenibilità come orizzonte concreto.

NUOVE RADICI - Design, materia, cultura e futuro sostenibile

Lunedì 23 febbraio 2026, dalle ore 16 alle 19, ISIA Faenza inaugura l’Anno Accademico 2025/2026 presso l’Aula Magna “Andrea Emiliani”, con la presentazione del grande evento Nuove Radici – Design, materia, cultura e futuro sostenibile. - facebook.com facebook