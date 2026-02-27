Nuova vita per Villa Severi Il campus tecnologico dell’Academy Its Energia

Villa Severi sta per trasformarsi: l’edificio storico, di proprietà pubblica, sarà riqualificato e ospiterà il nuovo campus dell’Academy Its Energia, con un investimento finanziato dal PNRR. La riconversione mira a creare uno spazio dedicato a formazione e innovazione nel settore energetico e ambientale, portando un nuovo impulso all’area e alle attività correlate. La realizzazione del progetto è in corso di definizione.

Nuova vita per la storica Villa Severi. L’immobile, di proprietà della Provincia, sarà riqualificato e diventerà presto la sede dell’Academy dell’Its energia ambiente e sostenibilità, grazie a un accordo tra le due parti e all’impiego di fondi del Pnrr. L’amministrazione provinciale ha concesso in locazione una porzione dell’edificio alla Fondazione Its, rafforzando il ruolo di Villa Severi come polo multifunzionale. Il complesso ospita già realtà culturali e associative come l’Associazione Strada del Vino - Terre di Arezzo, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, gli Sbandieratori di Arezzo e l’associazione Scrittori aretini Tagete. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Un campus tecnologico a Villa Severi, fondi Pnrr e lavori al via: arriva l'Academy di Its Energia e AmbienteNuova vita per la storica Villa Severi all'interno dell'omonimo parco della città di Arezzo.

