Nella serata di oggi, la Fiorentina ha staccato il pass per gli ottavi di finale di Conference League, superando lo Jagiellonia al termine di una sfida drammatica che ha visto i viola sfiorare una clamorosa eliminazione. Nonostante il rassicurante vantaggio di tre reti maturato nella gara d’andata, la compagine di Paolo Vanoli è scesa in campo con un atteggiamento svagato, subendo la veemente iniziativa dei polacchi, capaci di portarsi sullo 0-3 in meno di un’ora grazie alla tripletta del giovane talento Mazurek. Solo l’ingresso dei “titolarissimi” e una reazione d’orgoglio nei tempi supplementari hanno permesso di ribaltare il punteggio fino al definitivo 4-2, regalando al pubblico del Franchi una gioia liberatoria dopo 120 minuti di autentica sofferenza tattica. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Notte di brividi al Franchi: la Fiorentina risorge dal baratro e artiglia gli ottavi

