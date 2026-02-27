nothing headphone anteprima rivela colore giallo audace e lunga durata della batteria

Un'anteprima ufficiale presenta il nuovo modello di auricolari Nothing Headphone (a), caratterizzato da un colore giallo vivace e una batteria che promette lunga autonomia. L'evento di presentazione si è svolto a Londra insieme alla serie Nothing Phone 4a, suscitando interesse tra gli appassionati di tecnologia. La novità si inserisce nel panorama degli accessori audio, puntando su design e prestazioni.

un’anticipazione ufficiale descrive il Nothing Headphone (a) come prossimo modello da lanciare, presentato in concomitanza con la serie Nothing Phone 4a durante un evento a Londra. l’appuntamento è fissato per giovedì 5 marzo alle 10:30 GMT (5:30 ET) e prevedibile sarà trasmesso in livestream per i fan. i teaser indicano una colorazione gialla audace e un design che richiama il modello Headphone (1), offrendo anticipazioni sulle prestazioni e sull’autonomia. la presentazione ufficiale del Headphone (a) avverrà in concomitanza con la serie Nothing Phone 4a, in un evento londinese previsto per il 5 marzo. la comunicazione ufficiale ha confermato una livestream dedicata agli appassionati, rafforzando l’impegno del marchio nell’informare rapidamente il pubblico sulle novità audio. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

