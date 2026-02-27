Il 27 febbraio, a Nostra Signora dei Rimedi, si ricorda un episodio legato a un miracolo della pioggia che avrebbe evitato una crisi per la comunità. L'antica devozione spagnola portata avanti da secoli si basa su una storia che risale al XVI secolo, ricca di leggende e tradizioni. La celebrazione richiama fedeli e devoti che si riuniscono per onorare questa figura religiosa.

Quella rivolta a Nostra Signora dei Rimedi è un’antica devozione spagnola. Alle sue spalle ha una storia ricca di fascino e mistero risalente al XVI secolo. La Vergine salvò la città rimasta senz’acqua. Ogni anno a Chiclana de la Frontera (Andalusia) si commemora Nostra Signora dei Rimedi. Virgen de los Remedios: è in questo modo che viene chiamata la Madonna, detta anche Vergine Incoronata dei Rimedi. La devozione alla Vergine dei Rimedi si sviluppò intorno a una statuetta di piccole dimensioni rinvenuta da un pastore durante una notte del Cinquecento. In questa piccola località spagnola si verificò un evento prodigioso: Maria scelse di manifestarsi attraverso un oggetto. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Nostra Signora dei Rimedi, 27 febbraio: il prodigio della pioggia che salva il popolo dalla rovina

10 febbraio, Nostra Signora di Campomaggiore: scongiura l’ecatombe di un popoloUna frana cancella il paese di Campomaggiore, luogo di un curioso “esperimento sociale” condotto secondo i principi in voga al tempo dell’Illuminismo.

1 febbraio, Nostra Signora di Copacabana: il miracoloso movimento della statuaNostra Signora è apparsa molti secoli fa a Copacabana presentandosi come la «Vergine Morena».

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Nostra Signora di Guadalupe: mons. Estrada (Celam) al Sir, oggi fa eco al grido della terra e dei poveri. Papa Leone ha una forte devozione, è stato molte volte nella ...Nostra Signora di Guadalupe, madre di Dio e madre nostra, è centrale per il Celam, come patrona delle Americhe, a cui si chiede protezione e intercessione nei momenti di crisi. Lo dichiara al Sir il ... agensir.it

Siapiccia, festeggiamenti in onore di Nostra Signora del RimedioDa domenica 7 a martedì 9 settembre, a Siapiccia, sono in programma i festeggiamenti in onore di Nostra Signora del Rimedio. L’organizzazione è a cura del Comitato della festa, in collaborazione con ... unionesarda.it