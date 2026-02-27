Non Una di Meno lancia la manifestazione per l' 8 Marzo a Pisa

Il movimento transfemminista Non Una di Meno ha annunciato una manifestazione a Pisa per l’8 e il 9 marzo, in occasione della Festa della Donna. Per il decimo anno consecutivo, organizza una mobilitazione che include anche uno sciopero transfemminista, coinvolgendo attivisti e sostenitori in diverse città italiane. La manifestazione si svolgerà in due giornate, con iniziative pubbliche e momenti di aggregazione.

Giornata di mobilitazione con il corteo cittadino, mentre per lo sciopero del 9 marzo sono previste delle piazze tematiche Per il decimo anno, il movimento transfemminista Non Una di Meno organizza la mobilitazione per l'8 e il 9 marzo, giorno della Festa della Donna e così anche dello sciopero transfemminista. "Queste giornate - scrive l'associazione - sono per noi il momento per unirci, per dare un segnale forte a chi governa i nostri paesi e le nostre vite, e per contare insieme. In un mondo di guerra, genocidi, sacrifici imposti, vogliamo affermare che le nostre vite valgono e che non siamo dispost? a perderle per uomini violenti, lavoro sfruttato e logorante, un'economia di guerra che ci lascia indietro". 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Avvisi orali dopo la manifestazione, la Lega lancia una petizione a sostegno del QuestoreDopo la polemica montata nei giorni scorsi, il centrodestra mobilita i cittadini: questa mattina il via alla raccolta firme con un gazebo in centro...

Altri aggiornamenti su Non Una di.

Temi più discussi: Protesta Non una di meno, annullata la presentazione del libro di due filosofe femministe. Le autrici: È censura; Senza consenso è stupro, le attiviste di Non una di Meno scaricano letame di fronte all’ufficio della senatrice Bongiorno; Non una di meno getta letame fuori dall’ufficio della senatrice Bongiorno: Senza consenso è stupro; Bologna, dopo la protesta delle transfemministe salta la presentazione del libro. L'autrice censurata: Dire donna non può essere un'offesa.

Letame davanti allo studio di Giulia Bongiorno contro il ddl stupri, la sua dura risposta a Non una di menoProtesta contro Giulia Bongiorno: letame allo studio, opera di Non una di meno. Lo scontro politico sul ddl e la questione del consenso ... virgilio.it

Non una di meno getta letame fuori dall’ufficio della senatrice Bongiorno: Senza consenso è stuproLe attiviste: Il ddl è pericoloso. La proposta sostituisce il riferimento al consenso con il concetto di dissenso. Questa scelta non è neutrale: il peso si ... milano.repubblica.it

Letame davanti all’ufficio della senatrice Bongiorno: la protesta di Non una di Meno alimenta lo scontro sul ddl stupri - facebook.com facebook

Protesta "Non una di meno", annullata la presentazione del libro di due filosofe femministe. Le autrici: "È censura" x.com