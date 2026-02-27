Non si trova un cardiochirurgo per l’autopsia del piccolo Domenico l’avvocato | Non tiratevi indietro

Non si riesce a trovare un cardiochirurgo disposto a eseguire l’autopsia sul corpo di Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo deceduto il 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli. L’avvocato del bambino invita i medici a non tirarsi indietro, mentre continuano le polemiche e le complicazioni legate alla procedura. La situazione resta irrisolta e si fa sempre più difficile trovare una soluzione.

Proseguono le polemiche e le difficoltà attorno all’autopsia su Domenico Caliendo, il bambino di due anni e mezzo morto lo scorso 21 febbraio all’ospedale Monaldi di Napoli. A intervenire pubblicamente sulla vicenda è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha acceso i riflettori sulla complessità della fase peritale. “In presenza di un medico legale e di un anatomopatologo di fiducia, la difesa della famiglia sta incontrando enormi difficoltà nel trovare un cardiochirurgo disposto a completare la squadra tecnica”, ha dichiarato Borrelli in una nota ufficiale. Un passaggio ritenuto fondamentale per garantire un esame approfondito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Cuore “bruciato”, l’avvocato della famiglia: “Non troviamo un cardiochirurgo per la perizia”. Slittano i funerali del piccolo Domenico“Purtroppo, stiamo trovando molte difficoltà a trovare un cardiochirurgo di parte.

"Non riusciamo a trovare un cardiochirurgo per l'autopsia di Domenico", il bimbo morto al #Monaldi con il #cuore 'bruciato': "È fondamentale che nessun professionista si tiri indietro di fronte alla ricerca della verità", dice l'avvocato della famiglia. x.com

Sono ore drammatiche all’ospedale Monaldi di #Napoli, dove si trova Domenico, il bimbo ricoverato in gravi condizioni dopo il trapianto di un #cuore danneggiato. Per il piccolo, che non può più essere operato, inizia ora il percorso per l’alleviamento delle soff - facebook.com facebook