Non si molla un… | Paolo Sarullo incendia Sanremo 2026 e lancia il suo grido contro il bullismo

Durante la terza serata del Festival di Sanremo 2026, un artista ha attirato l’attenzione con un intervento che ha acceso il dibattito sulla lotta al bullismo, parlando con forza e senza filtri. La sua presenza ha portato un messaggio diretto al pubblico, rompendo gli schemi tradizionali dello spettacolo. La sua voce si è fatta sentire forte e chiara su un tema che coinvolge molti.

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2026, il palco dell’Ariston ha ospitato qualcosa di più potente di qualsiasi canzone: la voce di Paolo Sarullo. Venticinque anni, originario di Albenga, in provincia di Savona, Paolo era collegato in diretta dal Centro S. Maria dei Poveri della Fondazione Don Carlo Gnocchi di La Spezia, dove sta portando avanti il suo percorso riabilitativo. Carlo Conti ha scelto la sua storia per accendere i riflettori su un tema che riguarda tutti: la violenza giovanile e il bullismo. Era il 19 maggio 2024 quando la vita di Paolo ha subito una svolta drammatica. Stava tornando a casa con un amico dopo una serata in discoteca, quando all’uscita del locale un gruppo di ragazzi, tra i 18 e i 20 anni, uno dei quali minorenne, lo ha circondato per rubargli il monopattino. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Paolo Sarullo, vittima di violenza giovanile, a Sanremo: "Non deve succedere più a nessuno". Carlo Conti: "Mi raccomando, non mollare" e lui risponde deciso "non si molla un cazz*""È un periodo di episodi di violenza giovanile, segno di un disagio grave e diffuso.

