Non risponde a una polisportiva che chiede di essere inserita tra i centri convenzionati | Tar condanna l' Asp

Il Tar ha condannato l'Asp di Palermo perché non ha risposto alla richiesta di una polisportiva di essere inserita tra i centri convenzionati. La richiesta era stata presentata dall'organizzazione, ma non ha ricevuto alcuna comunicazione o risposta dall'ente pubblico. La decisione arriva dopo un procedimento legale avviato dalla polisportiva, che aveva contestato il mancato riscontro dell'asp.

Il silenzio della pubblica amministrazione, nel caso specifico dell'Asp di Palermo, non è una risposta. Lo ha stabilito il Tar che ha condannato l'inerzia dell'azienda sanitaria provinciale nei confronti della Polisportiva Palermo, che aveva chiesto di essere inserita tra i centri convenzionati.