Un medico è stato condannato a due anni di carcere per aver non diagnosticato correttamente un herpes encefalico. La vittima, una giovane donna di 28 anni, è deceduta il 1 agosto del 2021, dopo due anni di sofferenza. Nel settembre del 2019, si era recata presso l’ospedale Policlinico San Marco di Zingonia con sintomi come allucinazioni, febbre alta, mal di testa e vomito.

La ragazza, di 28 anni, dopo due anni di inferno è purtroppo deceduta. A Francesco Bagnolo, che ai tempi lavorava per il Policlinico San Marco di Zingonia, 2 anni di galera e una provvisionale di 1.187.050 euro Ilaria Parimbelli è morta a 28 anni il 1 agosto del 2021 dopo due anni di sofferenza. A settembre del 2019, infatti, la ragazza si era presentata presso l’ospedale Policlinico San Marco di Zingonia con sintomi vari: aveva allucinazioni, febbre alta, mal di testa e vomitava. Alcuni sintomi, grazie ai farmaci somministrati a Zingonia al pronto soccorso, scomparvero e la ragazza venne dimessa. Solo tre giorni dopo, quando venne nuovamente accompagnata in ospedale, stavolta al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, le venne riscontrato l’herpes encefalico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Non diagnosticò l’herpes encefalico, medico condannato a due anni

