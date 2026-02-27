Non ci sono soldi ignorano cartello e assaltano bancomat ma la cassaforte è vuota | ladri beffati nel Foggiano

Tre ladri hanno fatto esplodere il postamat di Ordona nel Foggiano, ignorando il cartello che indicava l'assenza di denaro. Dopo aver tentato di prelevare, sono scappati senza nulla, poiché la cassaforte era vuota. Questo è il terzo tentativo di furto di questo tipo nella zona senza successo. La scena si è conclusa con i malviventi che si sono allontanati senza bottino.

