I giovani stanno trovando nuove vie per esplorare il territorio e vivere esperienze diverse da quelle tradizionali, lontano dai banchi di scuola e dagli schermi. Questo approccio permette loro di scoprire luoghi, culture e opportunità che spesso passano inosservate. La possibilità di muoversi e interagire con l’ambiente circostante apre prospettive diverse, contribuendo a formare una visione più ampia del mondo che li circonda.

Anche per ragazzi esiste un modo nuovo per vivere il territorio e non restare bloccati in un banco di scuola o chiusi in casa davanti ad uno smartphone. Si chiama ’GASATI!’ (Gavorrano Sicurezza Attiva e Inclusiva), un progetto speciale, propostoci dal Comune, nato per coinvolgere noi ragazzi dai 9 ai 14 anni in un’avventura di cittadinanza attiva. L’obiettivo era semplice ma ambizioso: trasformare alcuni luoghi del nostro comune in spazi più belli, sicuri e divertenti, dove incontrarsi e stare bene insieme, cosa di cui abbiamo lamentato la mancanza. I protagonisti siamo stati proprio noi. Attraverso un percorso di sei mesi, siamo diventati dei piccoli ’architetti e comunicatori’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Noi ragazzi con il compito di disegnare il futuro

Potrebbe nascere un nuovo Comune nel Comasco: ai ragazzi il compito di scegliere il nomeParte il progetto di educazione civica “Lambrugo e Lurago d’Erba: un futuro in Comune”: studenti delle medie invitati a proporre il nome del...

Spalletti e il compito più difficile dopo il 3-0 di Bergamo: “Sarà dura spiegarlo ai ragazzi”Luciano Spalletti analizza il 3-0 della Juve in casa dell'Atalanta in Coppa Italia: "Risultato falsato, ma nel finale ci siamo spampanati".

Girl calls her boyfriend discovers he's drunk his mistress.She calmly moves out,boyfriend panics!

Temi più discussi: Noi ragazzi con il compito di disegnare il futuro; Argentina. Sulla strada giusta - Comunione e Liberazione; Scoprendo ragazzi e ragazze: Noi con caratteristiche diverse; Federico: Cercando l’autonomia per essere felice, ora vivo con due ragazzi autistici come me.

Fieri di noi: i ragazzi del Verga diventano inviati speciali al Festival di SanremoIl progetto che nasce da un'idea dei ragazzi in cura alla Fondazione per la leucemia ha l'obiettivo di permettere loro di sentirsi parte di un mondo più ampio di quello ospedaliero ... monzatoday.it

Matteo Contini: Berlusconi prenotò un albergo lussuoso per noi ragazzi del Milan. Con Zeman piansiMatteo Contini si è raccontato nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage.it. L’ex difensore di Parma, Napoli e Real Saragozza, ha parlato tra aneddoti e curiosità: Quando vincemmo il Viareggio ... fanpage.it

Nel campo pedagogico il destino mi portò incontro un compito speciale: fui raccomandato come precettore a una famiglia dov’erano quattro ragazzi; a tre di essi dovevo impartire da prima l’istruzione elementare […] Mentre mi fu affidata per intero l’educazione - facebook.com facebook