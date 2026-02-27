No liste no bersagli | i camici bianchi si mobilitano per i colleghi di Gaza Ucciso il 10% del personale sanitario

I camici bianchi italiani hanno partecipato ieri a una mobilitazione che ha coinvolto più di 60 ospedali, tra cui le strutture della sanità di Rimini. L'iniziativa si è concentrata sulla situazione dei colleghi di Gaza, dove si stima che il 10% del personale sanitario sia stato ucciso. La protesta ha visto medici, infermieri e operatori sanitari scendere in piazza per esprimere solidarietà.

Si è tenuta nella giornata di ieri, giovedì, una mobilitazione che ha unito idealmente oltre 60 ospedali in tutta Italia, inclusi i presidi della sanità riminese. Gli operatori sanitari del territorio hanno aderito al flash mob nazionale lanciato dalle reti DigiunoGaza e Sanitari per Gaza “per. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

