No Good Men | il film che aprirà il FESCAAL

Sarà No Good Men ( Kabul Jan ) della regista afghana Shahrbanoo Sadat ad inaugurare venerdì 20 marzo la 35ª edizione del FESCAAAL – Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina, a conferma dell’attenzione del festival per le autrici e gli autori che raccontano, con sguardo personale e politico, le trasformazioni del presente. “ Apriamo questa 35ª edizione, come ormai tradizione, alla Fondazione Prada con un film afghano in anteprima italiana, No Good Men della regista Shahrbanoo Sadat. In un momento storico in cui la voce delle artiste afghane è più che mai fragile e necessaria, l’Omaggio che dedichiamo a Sadat, in collaborazione con Fondazione Prada, offre l’occasione di attraversare un cinema libero, intimo e profondamente politico, capace di reinventare le forme del racconto senza smarrire il contatto con la realtà. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

«No Good Men», tra le scelte quotidiane di una donna a Kabul. Il film di apertura diretto da Shahrbanoo Sadat, la pressione del patriarcato prima dei talebani.

