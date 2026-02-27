Sabato 28 febbraio si aprono e si chiudono le votazioni per il Festival di Sanremo, ma questa volta senza il sistema elettorale Porcellum. La nuova legge elettorale adottata per l’evento prevede un metodo diverso di selezione e attribuzione dei premi, eliminando le modalità utilizzate nelle edizioni precedenti. La decisione riguarda esclusivamente il metodo di voto legato alla manifestazione musicale, senza influenze esterne o modifiche strutturali più ampie.

Gli italiani hanno perso fiducia nelle istituzioni sanremesi e dopo il risultato dell'anno scorso quest'anno per scegliere il migliore si potrà fare una sola telefonata invece che tre. Fateci televotare in libertà The show must go on, ma che strazio Sanremo. E questo Festival-flop non è solo colpa di Conti Ed eccoci giunti al verdetto finale: sabato 28 febbraio si aprono ma soprattutto si chiudono le urne dell’ultimo turno alle elezioni del Festival di Sanremo 2026. Martedì, durante la prima serata del Festival, Olly ha concluso ufficialmente il suo mandato ricantando la canzone vincitrice dell’anno scorso; ma pur se fra applausi ed emozione, il giudizio sulla sua legislatura resta critico. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Niente Porcellum a Sanremo: ecco la nuova legge elettorale del Festival

Leggi anche: Colpo di mano notturno, la destra trova l’accordo sulla legge elettorale: proporzionale con premio e ballottaggio. E c’è chi evoca già il ritorno del Porcellum

Nuova legge elettorale, ecco il testo del centrodestra: proporzionale e premio di governabilitàLa riforma della legge elettorale «si colloca lungo una linea chiara: il superamento della componente uninominale e la ricomposizione del sistema...