Nidi di processionaria | cosa sono e cosa fare per eliminarli

A Bologna, il 27 febbraio 2026, è iniziato il periodo in cui si intensificano gli interventi contro i nidi di processionaria. Le autorità e le squadre specializzate si occupano di individuare e rimuovere le colonie di processionaria, che si trovano principalmente negli alberi delle aree verdi urbane e suburbane. Le operazioni mirano a contenere la diffusione di questi nidi e a ridurre i rischi per le persone e gli animali.

Bologna, 27 febbraio 2026 - E’ arrivato il periodo clou della lotta contro i nidi di processionaria, ma che cosa sono nello specifico? E perché sono così pericolosi che vanno eliminati? Alla vista sono dei bozzoli bianchi, simili a dei batuffoli di ovatta, che vengono tessuti dalle larve della processionaria del pino per proteggersi da predatori e agenti atmosferici. Tuttavia, questi nidi sono pericolosi per l’uomo in quanto i bruchi che si trovano all’interno sono ricoperti di setole urticanti che al contatto provocano gravi irritazioni alla pelle. Dove si trovano i nidi e come comportarsi se ci si imbatte . Questi nidi compaiono specialmente in inverno all’estremità dei rami di pini o cedri (soprattutto il Pino nero o austriaco, il Pino silvestre e il Pino marittimo), hanno un diametro che varia tra i 10 e 20 centimetri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

