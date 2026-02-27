Nicolò Filippucci chi è il vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2026

Nicolò Filippucci ha conquistato il primo posto tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. Durante la serata finale, il suo brano è risultato il più apprezzato dal pubblico e dalla giuria. La vittoria è arrivata dopo aver presentato la sua esibizione davanti a un vasto pubblico, con una performance che ha suscitato entusiasmo.

Nicolò Filippucci vince tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. In finale la sua ‘Laguna’ è stata preferita dal voto congiunto di sala stampa, tv e web, giuria radio e televoto ad Angelica Bove in concorso con ‘Mattone’, a cui è invece andato il premio alla critica ‘Mia Martini’ Nuove Proposte e il premio sala stampa Lucio Dalla. Nato a Corciano, in provincia di Perugia, nel 2006, Nicolò Filippucci inizia a coltivare la passione per la musica a sette anni con la chitarra, ispirato dalla madre appassionata di canto. A nove anni debutta in pubblico nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. A 18 anni lascia... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove ProposteIl Festival di Sanremo 2026 ha emesso il suo primo verdetto: Nicolò Filippucci è il vincitore della sezione Nuove Proposte con il brano “Laguna”.

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove proposte di Sanremo 2026 ?Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 con il brano, proclamato nella serata di giovedì 26 febbraio.

