Nicolò Filippucci chi è il vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo 2026

Nicolò Filippucci ha conquistato il primo posto tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. Durante la serata finale, il suo brano è risultato il più apprezzato dal pubblico e dalla giuria. La vittoria è arrivata dopo aver presentato la sua esibizione davanti a un vasto pubblico, con una performance che ha suscitato entusiasmo.

Nicolò Filippucci vince tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026. In finale la sua ‘Laguna’ è stata preferita dal voto congiunto di sala stampa, tv e web, giuria radio e televoto ad Angelica Bove in concorso con ‘Mattone’, a cui è invece andato il premio alla critica ‘Mia Martini’ Nuove Proposte e il premio sala stampa Lucio Dalla. Nato a Corciano, in provincia di Perugia, nel 2006, Nicolò Filippucci inizia a coltivare la passione per la musica a sette anni con la chitarra, ispirato dalla madre appassionata di canto. A nove anni debutta in pubblico nel coro delle voci bianche del Conservatorio Morlacchi di Perugia. A 18 anni lascia... 🔗 Leggi su Lapresse.it

Sanremo 2026, Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove ProposteIl Festival di Sanremo 2026 ha emesso il suo primo verdetto: Nicolò Filippucci è il vincitore della sezione Nuove Proposte con il brano “Laguna”.

Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove proposte di Sanremo 2026 ?Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 con il brano, proclamato nella serata di giovedì 26 febbraio.

NICOLÒ FILIPPUCCI, il riscatto dopo Amici: trionfa nelle Nuove Proposte di SANREMO 2026

Chi è Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove proposte a Sanremo 2026: la chitarra a 7 anni, il coro del Conservatorio, Amici e l’AristonL’artista 19enne è umbro di Castiglione del Lago ed è cresciuto a Corciano (Perugia). Ha battuto in finale Angelica Bove in gara con il brano Mattone. Il primo live a Milano il prossimo 13 aprile ... lanazione.it

Chi è Nicolò Filippucci, vincitore delle Nuove Proposte: Grazie a tutti, è un sognoNicolò Filippucci ha vinto la categoria delle Nuove Proposte di Sanremo, con il suo brano Laguna. Seconda, invece, Angelica Bove. Dopo il trionfo, il 19enne ha ringraziato tutti coloro che hanno fat ... ildigitale.it

Nicolò Filippucci vince il Festival di Sanremo 2026 nella categoria Nuove Proposte con "Laguna". A soli 19 anni, il talento umbro alla sua prima esperienza sul palco dell’Ariston, conquista il pubblico superando Angelica Bove nella finale. #Sanremo2026 #Nu x.com

L'Unione Sarda. Nicolò Filippucci · Laguna. Nicolò Filippucci è il vincitore delle Nuove Proposte di Sanremo 2026, con il suo brano “Laguna” (Warner Records Italy / Warner Music). ”Sono timido e semplice ma anche spensierato” ha raccontato ai microfoni di a - facebook.com facebook