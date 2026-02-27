Nick Hempton quartet per un vibrante omaggio al soul jazz
Lunedì 2 marzo alle 20.30, al Teatro del Gatto di Ascona, il Nick Hempton quartet eseguirà un concerto dedicato al soul jazz degli anni Sessanta. La serata si inserisce nella stagione del Jazz Cat Club, offrendo un omaggio musicale a quel periodo. Il gruppo porterà sul palco sonorità e atmosfere di quegli anni, con l’obiettivo di rivivere quella stagione musicale.
Lunedì 2 marzo alle 20.30, al Teatro del Gatto di Ascona, la stagione del Jazz Cat Club rende omaggio soul?jazz degli anni Sessanta. Protagonista della serata è il sassofonista Nick Hempton, tra le voci più autentiche del jazz contemporaneo, veterano della scena newyorkese. Un concerto dal groove. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Prosegue Jazz Up Close, Francesco Patti Quartet e Lino Costa Quartet in concerto da CinematocasaVenerdì 20 febbraio sarà protagonista il Francesco Patti Quartet con il progetto “Four in One”, un omaggio al jazz nella sua dimensione più classica,...
Jazz e Brasile a Palermo: i Jazz Out Project in concerto al Blue Brass, un viaggio tra soul e nuove sonorità.Il Blue Brass – Ridotto dello Spasimo di Palermo ospiterà lunedì 10 febbraio 2026, alle ore 21, il concerto “Play Brazil” dei Jazz Out Project, un...