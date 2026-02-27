Newcastle-Everton sabato 28 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 28 febbraio 2026 alle ore 16:00 si sfidano Newcastle ed Everton in un match di Premier League. A undici giornate dalla fine del campionato, entrambe le squadre sono lontane dalla zona Champions League, anche se sono ancora in corsa per altre competizioni europee. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e i pronostici sono stati svelati.

A undici giornate dalla fine è difficile ipotizzare che Newcastle e Everton possano inserirsi nella lotta per un posto in Champions League ma ci sono anche le altre coppe. I Toffees infatti sono noni nella classifica di Premier League, a -8 rispetto alla copia Chelsea-Liverpool, mentre i Magpies anno un punto in meno.