New York l’Ice arresta una studentessa azera il sindaco Mamdani chiede a Trump di liberarla I federali | Il permesso di studio era stato revocato dall’amministrazione Obama

"Il DHS mi ha arrestata illegalmente. Per favore, aiutatemi". Ellie Aghayeva, studentessa patita dall'Azerbaijan per approdare alla Columbia di New York, giovedì ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram con un seguito di 100.000 persone. Altra versione, quella del Dipartimento di sicurezza interna. Non c'è stato nulla di illegale. Gli agenti dell'Ice hanno applicato la misura coercitiva perché il visto per motivi di studio rilasciato alla ragazza "è stato revocato nel 2016 sotto l'amministrazione Obama per non aver frequentato le lezioni". La vicenda si è sbloccata – almeno in modo temporaneo – dopo che il sindaco di New York, Mamdani, parlando con il presidente Trump per discutere di progetti immobiliari nella Grande Mela, ha espresso la sua preoccupazione per la sorte della studentessa.