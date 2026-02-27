Netflix si sfila | niente rilancio su Warner Bros Discovery Paramount ora in pole

Netflix ha annunciato di non voler rilanciare la propria offerta per l’acquisto di Warner Bros. Discovery, lasciando spazio a Paramount, che ora si trova in posizione favorevole. La decisione di Netflix di non incrementare la proposta arriva in un momento di attesa nel settore dei media, mentre Paramount si avvicina come possibile acquirente. La situazione resta in bilico, senza ulteriori mosse ufficiali da parte delle aziende coinvolte.

La corsa al rialzo per l'acquisto di WBD (con l'esclusione dei canali lineari) si ferma qui. Netflix lascia campo libero a Paramount Skydance, che mette sul piatto una proposta più ricca e strutturata. Fine dei giochi.

