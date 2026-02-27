Netflix ha deciso di ritirarsi dall’accordo, consentendo alla Paramount di acquisire la Warner. La notizia ha suscitato grande scalpore negli Stati Uniti, dove i giornali riportano che questa operazione rappresenta uno dei cambiamenti più significativi nel settore cinematografico degli ultimi anni. Secondo alcune fonti, l’influenza di un ex presidente degli Stati Uniti potrebbe aver facilitato questa manovra.

Netflix si ritira e la Paramount conquista la Warner. Clamoroso colpo di scena ad Hollywood. La più chiacchierata, trasversale, rivoluzionaria trasformazione industriale del mondo cinematografico del secolo è fallita. Durante la notte – negli Stati Uniti era tardo pomeriggio – Netflix si è ritira dalla corsa al rialzo per l’acquisizione della storica società di produzione e distribuzione Warner dopo che a dicembre scorso aveva raggiunto un accordo di massima per acquisirla. Gli ultimi due mesi infatti sono stati una gara al rialzo dove Paramount Skydance ha fatto definitivamente la voce grossa e reso Netflix improvvisamente un pigmeo economico finanziario del settore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Netflix si ritira: Paramount offre di più e acquista la Warner. I giornali Usa all’attacco: “Uno choc per il settore, Trump ha favorito l’amico Ellison”

Il trionfo di Larry Ellison: Netflix si ritira, Paramount ora ha via libera in Warner BrosNetflix aveva offerto oltre 27,7 dollari ad azione, 83 miliardi di dollari, per acquisire lo streaming e gli studios di Warner Bros Discovery, mentre...

Leggi anche: Paramount ceo david ellison si oppone a deal multimiliardario di netflix con warner bros

Temi più discussi: Netflix si ritira dalla corsa per Warner Bros. Paramount offre di più; Paramount Skydance conquista Warner Bros; Netflix si ritira e le sue azioni volano; Guerra per Hollywood: Netflix si ritira, Paramount in pole position per la Warner Bros Discovery; Netflix si ritira dalla corsa per Warner Bros. Discovery: Paramount resta l’unica offerta in campo.

Netflix rinuncia all’acquisizione di Warner Bros: strada libera per ParamountNetflix si ritira dall'acquisizione di Warner. Il prezzo richiesto per battere Paramount non era più sostenibile. Ma Netflix incassa la penale (a lungo termine) ... dday.it

È ufficiale: Netflix si ritira, la Warner Bros passa alla Paramount!Dopo che il board Warner Bros ha giudicato la nuova offerta Paramount Skydance per l'acquisizione superiore a quella Netflix, il colosso dello streaming ha alzato le mani. Fine dei giochi, pochi se l' ... comingsoon.it

BREAKING: Netflix si ritira ufficialmente dalle trattative con Warner Bros. Discovery. La compagnia verrà ora acquisita da Paramount Skydance. - facebook.com facebook

#Netflix dice stop. E si ritira dalla corsa per #WarnerBros Discovery x.com