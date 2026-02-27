Netflix si ritira dalla trattativa per l'acquisto di Warner Bros, che aveva ottenuto l'approvazione del consiglio di amministrazione. Nelle ultime settimane si era parlato di un forte interesse da parte di Netflix, in un’operazione che sembrava prossima alla conclusione. Tuttavia, la società ha deciso di non proseguire e si è ritirata, lasciando aperta la possibilità di un accordo con Paramount.

Roma, 27 febbraio 2026 – Alla fine il banco è saltato. Nelle scorse settimane vi avevamo dato conto del forte interesse di Netflix per l’acquisto di Warner Bros tanto che anche il consiglio d’amministrazione di quest’ultima aveva già approvato l’offerta. Eppure, proprio a pochi metri dal traguardo, l’affare è saltato. Ecco perché. Paramount Skydance più vicina all’acquisizione di Warner Bros Dopo mesi di indiscrezioni, rilanci e pressioni mediatiche, il colosso dello streaming ha deciso di non aumentare la propria offerta, lasciando campo libero alla proposta giudicata “superiore” presentata da Paramount Skydance ribaltando completamente lo scenario che si era venuto a creare solo poche settimane fa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Netflix si ritira dalla corsa a Warner Bros: partita chiusa a favore di Paramount?

Leggi anche: Netflix si ritira dalla corsa per Warner Bros. e spiana la strada a Paramount

Netflix si ritira: Paramount-Skydance conquista Warner Bros. DiscoveryNetflix si ritira dalla corsa a Warner Bros Discovery dopo l’offerta da 111 miliardi di Paramount-Skydance.

Temi più discussi: Netflix si ritira dalla corsa per Warner Bros. Paramount offre di più; Netflix si ritira dalla corsa per Warner Bros. Discovery: Paramount resta l’unica offerta in campo; Warner Bros, Netflix si sfila: offerta non più conveniente; CNBC Each day Open: Netflix si ritira dalla guerra di offerte della Warner Bros. Discovery.

Netflix si ritira: Paramount-Skydance conquista Warner Bros. DiscoveryNetflix si ritira dalla corsa a Warner Bros Discovery dopo l’offerta da 111 miliardi di Paramount-Skydance. Ecco cosa cambia ora nel mercato globale ... digital-news.it

Netflix si ritira dalla corsa per Warner Bros. e spiana la strada a ParamountIl testa a testa per l’aggiudicazione degli studios sembra ora aver dato un risultato a favore di Paramount, che da ultimo ha messo sul piatto 31 dollari ad azione, mentre Netflix ha passato ... quifinanza.it

Il conglomerato formato da Paramount e Skydance si porta in vantaggio nella conquista di Warner Bros. Discovery dopo che, nella notte americana di giovedì 26 febbraio, Netflix ha dichiarato che non avrebbe eguagliato l'ultima offerta 31 milioni di dollari pe - facebook.com facebook

Finisce la saga Warner Bros: vince Paramount ma serve ok antitrust x.com