Netflix ha deciso di non aumentare la propria offerta per acquisire gli studi e le attività di streaming di Warner Bros., lasciando spazio a nuove mosse nel settore dell’intrattenimento. La scelta arriva in un momento di forti cambiamenti nel mercato e apre la porta a potenziali alternative per gli altri player interessati. La situazione potrebbe influenzare gli equilibri tra le grandi aziende del settore.

Netflix rifiuta di aumentare la sua offerta per l’acquisizione degli studi e delle attività di streaming di Warner Bros. Discovery, in una mossa sorprendente che mette di fatto Paramount nella posizione di rilevare il leggendario colosso hollywoodiano. Dopo che il consiglio di amministrazione di Warner ha annunciato che l’offerta di Paramount, di proprietà di Skydance, era superiore all’accordo precedentemente stipulato con Netflix, il gigante dello streaming ha dichiarato che, al prezzo richiesto per l’acquisizione di Warner, un accordo “non era più finanziariamente attraente“. A differenza dell’offerta di Netflix, Paramount vuole tutte le attività di Warner, comprese le reti come Cnn e Discovery. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Netflix rinuncia all’aumento dell’offerta per Warner Bros: ora Paramount ha la strada spianata

Warner Bros: l'offerta di Paramount è 'superiore' e Netflix rinuncia alla fusioneTed Sarandos e il suo team avevano circa 4 giorni a disposizione per compiere una nuova offerta relativa all'acquisizione dello studio.

Leggi anche: “Warner Bros pronta a chiedere agli azionisti il rifiuto dell’offerta Paramount a favore di Netflix”

Temi più discussi: Warner Bros., Netflix rinuncia al rilancio: Paramount verso l’acquisizione totale; Warner Bros, la proposta di Paramount è superiore: Netflix rinuncia; Latte infantile contaminato: confermato legame in neonato ricoverato – Mai fidarsi del Cloud: fuga di dati medici in Francia, tra 11 e 15 milioni di persone coinvolte – Nerflix rinuncia, Warner Brothers passa a Larry Ellison (Oracle) - Notizie e Musica dalla Franci.

Operazione Warner Bros. Discovery: Netflix ha rinunciato, via libera per ParamountNetflix ha deciso di fermarsi e di non rilanciare nella corsa all'acquisizione di Warner Bros. Discovery. Una scelta che, di fatto, chiude il confronto con Paramount e che arriva dopo la decisione del ... hdblog.it

Netflix ha rinunciato a comprare Warner Bros.Ha deciso di non pareggiare l'ultima offerta presentata da Paramount Skydance, dopo mesi di trattative in cui sembrava in netto vantaggio ... ilpost.it

Netflix si sfila, Paramount vince la corsa per acquisire Warner Bros x.com

Con un clamoroso colpo di scena, Netflix ha scelto di non rilanciare la propria offerta per Warner Bros., spianando così la strada a Paramount, che si profila come vincitrice nella corsa per il leggendario studio. "L’operazione che avevamo negoziato avrebbe g - facebook.com facebook