Netflix rifiuta fusione da 83 miliardi con Warner Bros | cosa c’è dietro

Netflix ha deciso di non procedere con la fusione da 83 miliardi di dollari con Warner Bros e HBO. La società ha comunicato ufficialmente il ritiro dell’offerta, che avrebbe portato alla creazione di un grande gruppo nel settore dello streaming e dei contenuti. La decisione arriva dopo negoziati e discussioni tra i due colossi, senza ulteriori dettagli sulla motivazione.

introduzione sintetica: lo scenario attuale riguarda Netflix che rinuncia all’acquisizione di HBO e Warner Bros., dopo aver valutato la proposta di Paramount e Skydance e di fronte a condizioni economiche non più convenienti. l’analisi qui proposta sintetizza le motivazioni, le conseguenze per gli utenti e le potenziali implicazioni di mercato. secondo la dichiarazione ufficiale, netflix si ritira dall’operazione con hbo e warner bros.,decisione motivata da un cambio di prospettiva e dalla pressione crescente di concorrenti. il gruppo ha ricevuto una contromossa significativa da parte di paramount, che ha presentato una proposta concorrente. alla fine dello scorso dicembre, paramount aveva avanzato un’offerta in contanti pari a 108,4 miliardi di dollari, molto superiore al valore iniziale valutato da netflix. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com © Mondoandroid.com - Netflix rifiuta fusione da 83 miliardi con Warner Bros: cosa c’è dietro Leggi anche: Netflix compra Warner Bros, accordo da 83 miliardi Leggi anche: Colpo da 83 miliardi a Hollywood, Netflix compra Warner Bros Una selezione di contenuti sullo stesso tema. Temi più discussi: Paramount pronta ad acquisire Warner Bros. dopo che Netflix rifiuta di rilanciare; Warner Bros respinge la nuova offerta di Paramount ma apre uno spiraglio alle trattative; Paramount Skydance pronta ad accaparrarsi Warner Bros. Discovery mentre Netflix rifiuta di aumentare l'offerta; Accordo Warner-Netflix: la società di streaming rifiuta i nuovi accordi, Warner Bros passerà a Paramount?. Netflix rifiuta di pareggiare l’offerta di Paramount Skydance per Warner BrosInvesting.com - Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) ha annunciato giovedì che non aumenterà la propria offerta per Warner Bros Discovery Inc (NASDAQ:WBD) dopo che Warner Bros. ha stabilito che l’ultima proposta ... it.investing.com Netflix rinuncia a Warner Discovery, la compagnia verso Paramount: così Trump può mettere le mani anche sulla CNNNetflix ha perso la guerra per Warner Bros. Discovery. La più importante e nota piattaforma di streaming online, dopo mesi di trattative, si è tirata fuori dalla corsa per l’acquisizione della società ... unita.it Fuori Netflix, rientra in gioco Paramount Skydance Netflix ha deciso di non rilanciare l'ultima proposta di Paramount Skydance per l'acquisto di Warner Bros. Discovery. La compagnia di David Ellison resta al momento l’unico acquirente in campo, salvo nuovi s - facebook.com facebook Netflix si ritira: Paramount-Skydance conquista Warner Bros. Discovery x.com