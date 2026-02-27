nessun taglio sperimentazione a 360 gradi

In Brianza si sta monitorando attentamente l’impatto dell’inverno demografico sulle scuole locali. Recentemente, è stato convocato il gruppo di lavoro dedicato a scuola e lavoro, parte del tavolo di concertazione provinciale avviato nel 2023. L’obiettivo è analizzare come i cambiamenti demografici influenzano il sistema scolastico e le opportunità di formazione per i giovani.

La Brianza tiene sotto controllo gli effetti dell’inverno demografico nelle scuole. Si è riunito nei giorni scorsi il gruppo tematico scuola-lavoro, che fa riferimento al tavolo di concertazione provinciale, attivo dal 2023 per rafforzare il legame tra formazione e mondo produttivo. Insieme alla Provincia anche Ufficio scolastico territoriale, parti sociali, ambiti territoriali e istituzioni che si occupano di lavoro e formazione. Partendo dai dati sulla popolazione studentesca e sui trend dell’offerta formativa, hanno analizzato gli effetti del calo demografico. Dai dati della Provincia, risulta un calo da 32.206 studenti dell’anno scolastico 20232024 a 32. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

