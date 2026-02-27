Nessun rave party dalla Lega solo menzogne

Da ilrestodelcarlino.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega ha dichiarato che l’area dell’ex Polveriera di via Piemonte continuerà a essere dedicata alla natura, senza prevedere eventi di grande impatto o attività che possano danneggiare l’ambiente. La posizione ufficiale si concentra sulla tutela del territorio e sulla sua destinazione esclusivamente naturalistica, respingendo qualsiasi accusa di utilizzo diverso da quello previsto.

L’area dell’ex Polveriera di via Piemonte "manterrà una vocazione esclusivamente naturalistica e non ospiterà eventi impattanti o incompatibili con l’ecosistema". A ribadirlo con decisione è l’amministrazione riccionese, che interviene per chiarire i contenuti del bando di concessione e respingere le critiche sollevate dalla Lega. Il sito di via Piemonte si estende su una superficie di circa 55mila metri quadrati e il gestore che si è aggiudicato l’area dovrà occuparsi anche della custodia, della pulizia e soprattutto della messa in sicurezza, passaggio obbligatorio prima di qualsiasi utilizzo. Il bando, sottolinea una note del Comune, è costruito attorno a precise prescrizioni ambientali: divieto di strutture fisse, obbligo di rispettare i pareri degli uffici competenti e monitoraggio costante delle condizioni del sito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

nessun rave party dalla lega solo menzogne
© Ilrestodelcarlino.it - "Nessun rave party, dalla Lega solo menzogne"

Bloccati dai carabinieri i preparativi per un rave partyTempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della Compagnia di Sala Consilina hanno interrotto questa mattina un rave party illegale in fase di...

Controlli straordinari in città: stop anche a un rave partyDieci posti di controllo attivati, 22 veicoli fermati, sette esercizi pubblici verificati e 45 persone identificate: sono i numeri principali emersi...

Discussioni sull' argomento Nessun rave party, dalla Lega solo menzogne; Ex polveriera, l’Amministrazione comunale: Nessun evento ne comprometterà il valore naturalistico. La tutela dell’ambiente è già prescritta rigorosamente nel bando, dalla Lega solo becero sciacallaggio; Emessi 41 fogli di via per il Rave party di San Valentino; Fulminacci brilla, Brancale da ovazione, attenzione a Fedez: le pagelle di Sanremo (di L. Piras).