nessun rave party dalla lega solo menzogne

La Lega ha dichiarato che l’area dell’ex Polveriera di via Piemonte continuerà a essere dedicata alla natura, senza prevedere eventi di grande impatto o attività che possano danneggiare l’ambiente. La posizione ufficiale si concentra sulla tutela del territorio e sulla sua destinazione esclusivamente naturalistica, respingendo qualsiasi accusa di utilizzo diverso da quello previsto.

L'area dell'ex Polveriera di via Piemonte "manterrà una vocazione esclusivamente naturalistica e non ospiterà eventi impattanti o incompatibili con l'ecosistema". A ribadirlo con decisione è l'amministrazione riccionese, che interviene per chiarire i contenuti del bando di concessione e respingere le critiche sollevate dalla Lega. Il sito di via Piemonte si estende su una superficie di circa 55mila metri quadrati e il gestore che si è aggiudicato l'area dovrà occuparsi anche della custodia, della pulizia e soprattutto della messa in sicurezza, passaggio obbligatorio prima di qualsiasi utilizzo. Il bando, sottolinea una note del Comune, è costruito attorno a precise prescrizioni ambientali: divieto di strutture fisse, obbligo di rispettare i pareri degli uffici competenti e monitoraggio costante delle condizioni del sito.

C’è qualcosa che non torna. Un rave non autorizzato, in un'ex polveriera di Padula. Centinaia di persone, nessun permesso, nessuna autorizzazione, nessuna garanzia per la sicurezza. Intervengono i militari dell’Arma dei Carabinieri per far rispettare la legge - facebook.com facebook

