Nella terza serata mi colpisce un terzetto di donne Mentre mi chiedo se serva a qualcosa il messaggio planetario di Pausini
Durante la terza serata, si distinguono tre donne: una cantante, una conduttrice e una partecipante. La cantante è nota per il suo messaggio planetario, mentre la conduttrice e la partecipante sono presenti tra il pubblico. Sal Da Vinci, Paolo Sarullo e Keys Ramazzotti sono altri artisti coinvolti nello stesso evento. La serata si svolge con vari interventi e performance sul palco.
Non si spegne ancora l’eco dell’esibizione di Achille Lauro, che vi piaccia o no. Nel frattempo, la conferenza stampa è infiammata da qualche polemica nei confronti di Carlo Conti, come quella riguardo la scarsa presenza di artiste donne tra i cantanti in gara o l’attacco per aver chiamato “mamma d’oro” una delle campionesse olimpiche. Una giornalista lo incalza chiedendogli se chiamerà Eros Ramazzotti “papà” o “nonno d’oro”. Carlo Conti rimane imperturbabile nelle risposte. Comincia la terza serata e mi piazzo sul divano insieme a Renato, che tenta continuamente approcci comunicativi proprio durante le esibizioni, venendo prontamente stoppato da me che ho bisogno di ascoltare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
“Se non mi piace una canzone, non mi capita di andare nella pagina a insultare. Da quando mi concentro sulla vita offline sento che ho meno panico”: parla Laura Pausini“Quando sono sul palco non mi sento impaurita, ma quando sono giù dal palco sono molto fragile, è molto facile ferirmi”.
