Nel mare delle stelle L’astronauta Malerba | Così infiniti mondi si aprono davanti a noi

Un viaggio tra le stelle inizia con domande e scoperte che spingono oltre i confini noti. Un astronauta italiano con una lunga esperienza nello spazio spiega come l’esplorazione spaziale apra infinite possibilità per l’umanità. Le sue parole invitano a riflettere sulle frontiere ancora da conquistare e sui misteri che ci attendono oltre il nostro pianeta.

Da dove comincia un viaggio verso le stelle? A rispondere alla domanda è Franco Malerba, il primo astronauta italiano, in un incontro svolto ieri con le classi degli istituti superiori cittadini alla Sala Dante della Spezia, dedicato a valorizzare la cultura scientifica e le carriere in ambito tecnologico. L’iniziativa rientrava nell’offerta del salone Orientamenti per la Settimana delle Stem, le materie Science, Technology, Engineering and Mathematics. "Lo spazio – dice Malerba – sta diventando un nuovo mare e, se impariamo a navigarlo, infiniti mondi si aprono davanti a noi. Io sono il 248esimo viaggiatore nello spazio, entrando a far parte di quella comunità internazionale che oggi conta circa 500 ‘space explorers’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

