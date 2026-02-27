NdC sul Taburno | Destituzione segretaria atto ingiustificato

Il Movimento di lotta sul Taburno ha commentato la decisione del presidente dell’Ente montano di destituire la segretaria Moscato, definendo l’atto ingiustificato. La critica si concentra sulla mancanza di una motivazione giuridica chiara, chiedendo trasparenza e precisando che la questione non può essere affrontata con motivazioni di natura politica. La questione riguarda esclusivamente la legittimità della decisione presa.

