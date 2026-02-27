Napoli spunta il luogo per il nuovo centro sportivo | ora si accelera sul progetto

A Pozzuoli, nell’area di Monterusciello, si sta valutando la possibilità di costruire il nuovo centro sportivo del Napoli. Il club ha indicato questa zona come prioritaria per il progetto, e le autorità stanno procedendo con le verifiche necessarie per avviare i lavori. La decisione definitiva potrebbe arrivare a breve, mentre si intensificano le attività di pianificazione.

Il futuro del quartier generale del Napoli potrebbe sorgere a Pozzuoli. Aurelio De Laarentiis ha indicato l'area dei terreni di Monterusciello come priorità per la realizzazione del nuovo centro sportivo. Dopo vari sopralluoghi in provincia, il numero uno del Napoli ha avviato un confronto diretto con il sindaco Gigi Manzoni e con gli uffici comunali, presentando uno studio tecnico dettagliato per trasformare la zona in una vera cittadella azzurra. Come riportato da Cronaca Flegrea,la zona individuata si trova in Via De Curtis e comprende circa 17 ettari di proprietà comunale, con possibile integrazione di un ulteriore lotto privato.