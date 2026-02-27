Frank Anguissa non parteciperà alla partita del Napoli contro il Verona, poiché il suo rientro è stato nuovamente posticipato. Il centrocampista camerunese non sarà presente in campo domenica prossima e rimane ancora in attesa di tornare a disposizione. La sua assenza si aggiunge a quella di altri giocatori nel reparto mediano della squadra.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Frank Anguissa non sarà a disposizione per la trasferta di Verona. Brutte notizie per Antonio Conte, che dovrà rinunciare ancora al centrocampista camerunese per la sfida contro l’Hellas, come riportato da Francesco Modugno di Sky Sport. Nonostante i segnali incoraggianti delle ultime settimane, Anguissa non ha completato il percorso di recupero e non verrà rischiato al Bentegodi. Il giocatore si sta avvicinando al rientro dopo quasi quattro mesi di stop e nei giorni scorsi aveva anche preso parte al test amichevole contro il Giugliano, mostrando progressi importanti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, niente Verona per Anguissa: rientro ancora rimandato

