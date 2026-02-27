Napoli l’ultima novità è un disastro | si complicano i piani di Conte

Il sorteggio delle competizioni europee di questa mattina a Nyon ha causato malumori tra le squadre italiane, mentre Napoli si trova ad affrontare nuove difficoltà. Le decisioni prese durante l’estrazione hanno complicato i piani di allenatore e club, rendendo più incerti gli impegni futuri. La situazione attuale ha generato tensioni e preoccupazioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Il sorteggio delle competizioni europee di questa mattina a Nyon ha creato non pochi malumori tra le squadre italiane. In particolare la sfida tra Roma e Bologna rischia di complicare i piani per ottenere un quinto posto aggiuntivo in Serie A che garantirebbe l’accesso alla prossima Champion League. Questo scenario rende la corsa per la qualificazione ancora più serrata e delicata per Antonio Conte e i suoi colleghi e rivali. Non solo l’Europa League, Anche in Champions il sorteggio non è stato felice. L’Atalanta ha avuto un sorteggio particolarmente difficile pescando un avversario ostico come il Bayern Monaco. La squadra bergamasca si... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato Juventus, doppio intrigo col Genoa: De Rossi non vuole solo Perin! Si complicano i piani dei bianconeri per gennaiodi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: l’interesse del Genoa per il portiere laziale e per Perin crea un domino di mercato che coinvolge...

Champions League, Inter e Napoli si complicano la vitaNon è stata una grande notte per il calcio italiano, ma in fondo c’è poco di cui sorprendersi degli stenti di Inter e Napoli.

Napoli, morta Angela Luce: l’ultima regina di cantanapoliDa diva, da ultima regina della canzone napoletana, si era chiusa in casa, non voleva farsi vedere acciaccata, malandata. Ieri mattina, in una livida alba partenopea si è spenta la Luce ... ilmattino.it

DIRETTA/ Napoli Torino Primavera (risultato finale 0-1): Sandrucci firma il colpaccio (oggi 27 febbraio 2026)Diretta Napoli Torino Primavera, le info streaming, video e tv: probabili formazioni per il ventisettesimo turno del campionato Primavera 1, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

L'ultima volta del #Napoli al Bentegodi si chiuse con un inaspettato 3-0 gialloblu. Quel risultato diede la scossa all’ambiente azzurro, dando il via alla cavalcata verso il 4° scudetto. #Conte e i suoi ripartiranno ancora da Verona dopo tanti passi falsi x.com

Clamorosa indiscrezione dell'ultima ora di Kiss Kiss Napoli! L'esterno brasiliano ha problemi fisici Tutti i dettagli sulle condizioni nel link al primo commento - facebook.com facebook