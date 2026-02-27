Napoli formazione contro il Torino | chi Conte lascerà in panchina?

Il Napoli si prepara a sfidare il Torino con una formazione ancora da definire, mentre l’attenzione si concentra sulle scelte di formazione di Conte e sui possibili giocatori che lasceranno il campo in panchina. Alisson Santos, nuovo attaccante arrivato quest’estate, ha già mostrato parte delle sue qualità, guadagnandosi l’interesse dei tifosi. La squadra si sta preparando per la partita, valutando le possibili scelte di formazione.

Alisson Santos è stato uno dei recenti acquisti del Napoli. L’attaccante, nel giro di poco tempo, ha mostrato le sue capacità, conquistando il cuore dei tifosi. Nella sua partita d’esordio nel club partenopeo, contro l’Atalanta, è riuscito a mettere in difficoltà ì difensori della squadra nemica. Molte testate giornalistiche, in vista nell’imminente scontro contro il Verona, hanno ipotizzato la formazione del Napoli. E altrettante hanno inserito, tra gli 11 in campo, il calciatore brasiliano. Il quotidiano, invece, “TuttoSport” si è rivelato controcorrente. La rivista sportiva, infatti, ritiene che Santos resterà in panchina. Perché? Secondo la gazzetta, il giocatore in prestito negli scorsi match avrebbe sofferto molto. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

Balzarini, Mediaset: «Al 99% Conte lascerà il Napoli»Il giornalista di SportMediaset Gianni Balzarini, intervenuto a Radio Bianconera, ha analizzato diversi temi legati all’attualità della Juventus,...

Flop Champions: secondo voi Antonio Conte lascerà il Napoli?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì, alla prossima crisi se ne...

Luciano Spalletti e la panchina della Juventus: l'intervista a Sky Sport

Qui trovi altri contenuti e punti di vista sullo stesso argomento.

Temi più discussi: Atalanta-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Atalanta-Napoli, le ultime dai campi: Scamacca e Krstovic per un posto. Conte pensa ad Alisson; Probabili formazioni Verona-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Sarr, Mosquera, Orban, McTominay, Politano e Alisson Santos; Le probabili formazioni di Atalanta-Napoli (Serie A).

Probabili formazioni Verona-Napoli: chi sostituisce Orban. Cosa filtra su Alisson, Elmas e HarrouiProbabili formazioni Verona Napoli - Nella giornata di sabato 28 febbraio, andrà in scena allo stadio Marcantonio Bentegodi di ... fantamaster.it

Atalanta, dubbi di formazione contro il Napoli: Scalvini e Krstovic in poleDomenica 22 febbraio (alle 15) contro i partenopei Palladino dovrebbe confermare Krstovic nell'attacco della sua Atalanta. ecodibergamo.it

Il Presidente della #Repubblica, Sergio #Mattarella, ha partecipato a #Napoli alla cerimonia d’inaugurazione dei corsi di formazione della Scuola Superiore della #Magistratura. L’evento si è svolto presso Castel Capuano, un tempo sede degli uffici giudi - facebook.com facebook