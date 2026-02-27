Napoli celebra i Vigili del Fuoco nell' ambito della prima festa nazionale del corpo

Napoli ha ospitato una cerimonia ufficiale per festeggiare i Vigili del Fuoco, in occasione dell’87esimo anniversario della fondazione del Corpo nazionale. Questa è la prima celebrazione ufficiale dopo il decreto del ministro dell’Interno che ha stabilito il 27 febbraio come data istituzionale per questa ricorrenza, riconoscendo formalmente la storia del corpo. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

Le straordinarie immagini delle azioni dei Vigili del fuoco di Napoli nel corso della loro e nostra storia nel video realizzato dal Corpo e i "numeri" delle azioni, a partire dalla II Guerra Mondiale Un omaggio doveroso a chi ogni giorno rischia la propria vita per quella degli altri, sempre in prima linea con coraggio, competenza e spirito di servizio, in difesa delle persone e del territorio. L'evento sarà celebrato anche a Napoli, nella sede del Comando operativo di via dei Tarantini, con ospiti istituzionali.