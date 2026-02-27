Napoli allarme difesa | incassa due gol a partita Repubblica
Il reparto difensivo del Napoli sta vivendo un momento difficile, con una media di due gol subiti a partita. La squadra sembra aver perso solidità e compattezza, probabilmente a causa degli infortuni che hanno ridotto le rotazioni e gli automatismi difensivi. Questa situazione sta influenzando le prestazioni complessive e mette in discussione le strategie adottate finora.
L'ultima senza subire gol è stata a gennaio contro il Sassuolo. Da allora, 10 gol incassati in 5 partite. Ha già subito gli stessi gol dello stesso campionato (ma mancano dodici partite) Dc Napoli 28012026 - Champions League Napoli.-Chelsea foto Domenico CippitelliImage Sport nella foto: Alessandro Buongiorno-Giovanni Di Lorenzo-Rasmus Hojlund Antonio Conte è preoccupato. La fortezza Napoli non esiste più, la squadra, probabilmente a causa dei mille infortuni, ha perso gli automatismi in fase difensiva. Il Napoli subisce troppi gol: dieci nelle ultime cinque partite. E così non vai troppo lontano. La Champions è tutt’altro che blindata. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
