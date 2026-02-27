Napoli allarme difesa | incassa due gol a partita Repubblica

Il reparto difensivo del Napoli sta vivendo un momento difficile, con una media di due gol subiti a partita. La squadra sembra aver perso solidità e compattezza, probabilmente a causa degli infortuni che hanno ridotto le rotazioni e gli automatismi difensivi. Questa situazione sta influenzando le prestazioni complessive e mette in discussione le strategie adottate finora.